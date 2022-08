Abbiamo un problema con lo stoccaggio dell’energia pulita (Di sabato 27 agosto 2022) Aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili è solo una parte della sfida che ci attende per il futuro. L’altra, altrettanto decisiva ma non scontata, consiste nel riuscire a stoccare quell’energia per utilizzarla in un secondo momento: nelle giornate senza sole e senza vento, banalmente, due condizioni che in molti Paesi europei coincidono con il periodo invernale. Considerando anche la possibile diminuzione della velocità media dei venti causata dalla crisi climatica, appare urgente dotarsi di tecnologie efficaci che, nel momento in cui si verificano le condizioni ideali per produrre energia eolica e solare, riescano a immagazzinarla per il futuro. Secondo uno studio del 2021 condotto su 42 Paesi, nessuno di questi (Italia inclusa) sarebbe in grado di soddisfare completamente la domanda interna di energia con le sole risorse solari ed eoliche in assenza di sistemi di ... Leggi su linkiesta (Di sabato 27 agosto 2022) Aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili è solo una parte della sfida che ci attende per il futuro. L’altra, altrettanto decisiva ma non scontata, consiste nel riuscire a stoccare quell’energia per utilizzarla in un secondo momento: nelle giornate senza sole e senza vento, banalmente, due condizioni che in molti Paesi europei coincidono con il periodo invernale. Considerando anche la possibile diminuzione della velocità media dei venti causata dalla crisi climatica, appare urgente dotarsi di tecnologie efficaci che, nel momento in cui si verificano le condizioni ideali per produrre energia eolica e solare, riescano a immagazzinarla per il futuro. Secondo uno studio del 2021 condotto su 42 Paesi, nessuno di questi (Italia inclusa) sarebbe in grado di soddisfare completamente la domanda interna di energia con le sole risorse solari ed eoliche in assenza di sistemi di ...

AlbertoBagnai : @RitaVetgnano @xnitius Mentre chiedere conto a me di parole pronunciate da non si sa chi e non si sa dove è corrett… - nntaleb : Cari amici, l problema di cui parlo nel cigno nero è che non siamo bravi a differenziare tra rumore e segnale. La… - solounastella : RT @cristinapasque: @EnricoLetta @repubblica Noi abbiamo dei politici che si incontrano con i servizi segreti al grill autostrade per i bab… - gabry_rabuzzi : RT @S_Galimberti: Abbiamo un significativo problema di rappresentanza. #elezioni2022 - PZALB : @juanito92x Il bel gioco sinceramente almeno a me, non interessa. Tanti portano avanti la battaglia, perché vorreb… -