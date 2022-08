Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 agosto 2022)DEL 26 AGOSTOORE 15:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAVIABILITA’ AL MOMENTO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE MAGGIORI CONSOLARI DELLA CAPITALE MA NELLA GIORNATA DI OGGI è PREVISTO TRAFFICO INTENSO DA CONTROESODO DA BOLLINO ROSSO QUINDI PRESTARE ATTENZIONE SULLE MAGGIORI AUTOSTRADE DELLAPER CHI è IN VIAGGIO SULL A1 NAPOLIUN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE PRIMA DEL CASELLO DI FROSINONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE PASSIAMO AL TRASPORTO CAPITOLINO IL VENERDÌ E SABATO, LE METROPOLITANE SEGUONO L’ORARIO PROLUNGATO, CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALL’1,30 DI NOTTE. RICORDIAMO CHE SULLA METRO A PER CONSENTIRE I LAVORI SERALI DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA ALLE ORE ...