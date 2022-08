Temptation Island, il dramma di Sofia Calesso: “Ho perso un figlio” (Di venerdì 26 agosto 2022) Abbiamo conosciuto Sofia Calesso, a Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, dove ha partecipato in coppia con il fidanzato Alessandro Medici. La coppia oggi sta ancora insieme ed è più unita che mai. Insieme hanno dovuto affrontare il dramma più grande che possa provare una donna, la perdita di un bambino. Come hanno riportato i colleghi di Gossipetv.com, intervistata da PiùDonna.it, Sofia Calesso ha raccontato di essere sparita dai social per diverso tempo e di essersi chiusa nel più stretto riserbo per provare a metabolizzare il fortissimo dolore. Avevo perso da pochissimo il bambino e mi sono allontanata perché non sarei stata in grado di gestire il tutto. Avevo bisogno di metabolizzare e capire cosa mi fosse ... Leggi su isaechia (Di venerdì 26 agosto 2022) Abbiamo conosciuto, a, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, dove ha partecipato in coppia con il fidanzato Alessandro Medici. La coppia oggi sta ancora insieme ed è più unita che mai. Insieme hanno dovuto affrontare ilpiù grande che possa provare una donna, la perdita di un bambino. Come hanno riportato i colleghi di Gossipetv.com, intervistata da PiùDonna.it,ha raccontato di essere sparita dai social per diverso tempo e di essersi chiusa nel più stretto riserbo per provare a metabolizzare il fortissimo dolore. Avevoda pochissimo il bambino e mi sono allontanata perché non sarei stata in grado di gestire il tutto. Avevo bisogno di metabolizzare e capire cosa mi fosse ...

