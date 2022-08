SNAI – US Open: Medvedev e Nadal davanti a tutti. Gli azzurri inseguono: Sinner a 15, Berrettini a 25 (Di venerdì 26 agosto 2022) (Milano, 26 agosto 2022) - L'assenza di Djokovic consegna al russo, campione uscente, il ruolo di favorito per la vittoria finale, seguito dallo spagnolo che ha già trionfato in Australia e al Roland Garros. Sul podio anche Alcaraz. Tra le donne, dominio Swiatek Milano, 26 agosto 2022 – L'ultimo Slam della stagione parte esattamente come il primo: senza Novak Djokovic, che non può entrare negli Stati Uniti in quanto cittadino straniero non vaccinato. Sono comunque tante le stelle del tennis in campo a Flushing Meadows, casa di uno US Open che visto anche il forfait di Zverev e i recenti risultati dei Masters 1000 americani si annuncia come uno dei più incerti degli ultimi anni. In testa alla lavagna SNAI per il favorito c'è Daniil Medvedev: il russo, lo scorso anno, in America spezzò il sogno di Djokovic di chiudere il grande Slam e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) (Milano, 26 agosto 2022) - L'assenza di Djokovic consegna al russo, campione uscente, il ruolo di favorito per la vittoria finale, seguito dallo spagnolo che ha già trionfato in Australia e al Roland Garros. Sul podio anche Alcaraz. Tra le donne, dominio Swiatek Milano, 26 agosto 2022 – L'ultimo Slam della stagione parte esattamente come il primo: senza Novak Djokovic, che non può entrare negli Stati Uniti in quanto cittadino straniero non vaccinato. Sono comunque tante le stelle del tennis in campo a Flushing Meadows, casa di uno USche visto anche il forfait di Zverev e i recenti risultati dei Masters 1000 americani si annuncia come uno dei più incerti degli ultimi anni. In testa alla lavagnaper il favorito c'è Daniil: il russo, lo scorso anno, in America spezzò il sogno di Djokovic di chiudere il grande Slam e ...

