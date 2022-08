Mihajlovic: «Milan? Spero di finire la partita in undici, poi si gioca» (Di venerdì 26 agosto 2022) L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan. Di seguito il resoconto di Calciomercato.com. “Spero di finire la partita in undici, poi si gioca. Anche nell’ultima gara a San Siro contro il Milan abbiamo fatto molto bene. Sappiamo che ci metteranno in difficoltà ma anche noi potremo farlo. Ogni partita fa storia a sé, sono convinto che faremo una grande prestazione ma non so se questo ci basterà o no. Dobbiamo giocare per vincere. In 2 gare abbiamo preso 10 gialli e 2 rossi. Ci sono ammonizioni funzionali e disfunzionali nella gara. Disfunzionale è quando un giallo lo si prende senza senso. Anche io ero spesso indisciplinato, spesso cascavo nel ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 agosto 2022) L’allenatore del Bologna, Sinisa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il. Di seguito il resoconto di Calciomercato.com. “dilain, poi si. Anche nell’ultima gara a San Siro contro ilabbiamo fatto molto bene. Sappiamo che ci metteranno in difficoltà ma anche noi potremo farlo. Ognifa storia a sé, sono convinto che faremo una grande prestazione ma non so se questo ci basterà o no. Dobbiamore per vincere. In 2 gare abbiamo preso 10 gialli e 2 rossi. Ci sono ammonizioni funzionali e disfunzionali nella gara. Disfunzionale è quando un giallo lo si prende senza senso. Anche io ero spesso indisciplinato, spesso cascavo nel ...

sportli26181512 : Verso Milan-Bologna, i convocati di Sinisa Mihajlovic: Secondo quanto riporta il sito ufficiale del Bologna, questi… - Ftbnews24 : Milan-Bologna, parla Mihajlovic: “Hanno vinto il Campionato, sono favoriti” #SerieA - napolista : #Mihajlovic: «Milan? Spero di finire la partita in undici, poi si gioca» In conferenza: «In 2 gare abbiamo preso 1… - 1000Cuori : ?? Mihajlovic: «Zirkzee lo conosco, è forte. Possiamo mettere il Milan in difficoltà» ?? - RadioRossonera : Durante la conferenza pre-partita, Sinisa #Mihajlovic ha rivelato il perché ha paura di affrontare il #Milan in que… -