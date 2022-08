McDonald’s niente più offerte sull’App | che succede? La risposta vi lascerà basiti

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 26 agosto 2022) Un hamburger a un solo euro, crocchette di pollo gratis, omaggi ed agevolazioni. Questo e molto altro c’era una voltalicazione diper tutti colori che l’avevano scaricata sul cellulare e che permetteva di usufruire di alcuni vantaggi riservati solo ai possessori dell’app.– Computermagazine.itParliamo al passato perché, a quanto pare, tutte queste belle cose sono letteralmente sparite dall’applicazione. Ed agli utenti che sono molto attenti a questo tipo di cose, l’avvenimento non è passato inosservato. Ma cosa può mai essere successo al colosso del fast food per aver tolto tutte lesulla sua applicazione ed averlo fatto, inoltre, senza dire una parola ai suoi clienti? Le radici affondano in tempi non troppo remoti ma nemmeno recenti: si parla dell’inizio della ...