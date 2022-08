fisco24_info : Messico: bimba si risveglia al suo funerale e muore poco dopo: Tragico caso di malasanità sconvolge il Paese. Apert… -

Gazzetta del Sud

Una terribile storia diha sconvolto l'opinione pubblica del, dove una bambina di tre anni, dichiarata morta dai medici, ha dato segni di vita mentre era nella bara del suo funerale, per poi morire mentre ...Una terribile storia diha sconvolto l'opinione pubblica del, dove una bambina di tre anni, dichiarata morta dai medici, ha dato segni di vita mentre era nella bara del suo funerale , per poi morire ... Malasanità in Messico. Bimba di 3 anni si sveglia al suo funerale e muore poco dopo disidratata