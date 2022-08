L’industriale dei panettoni Alberto Balocco e un amico uccisi da un fulmine mentre erano in bici (Di venerdì 26 agosto 2022) L’industriale dei panettoni Alberto Balocco, titolare e amministratore dell’omonima azienda dolciaria, è morto questo pomeriggio dopo essere stato colpito da un fulmine, mentre era in compagnia di un amico in bici in Piemonte, anch’esso deceduto. Neppure due mesi fa, il 2 luglio, un altro gravissimo lutto aveva colpito la famiglia e l’azienda dolciaria Balocco, la morte del padre di Alberto, Aldo, l’inventore del celebre panettone ‘Mandorlato’ e artefice della crescita dell’azienda avviata dal padre nel 1927 a Fossano (Cuneo), quando aveva aperto una piccola pasticceria. Alberto Balocco guidava l’azienda – 500 dipendenti e 200 milioni di fatturato nel 2022 – con la sorella ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 agosto 2022)dei, titolare e amministratore dell’omonima azienda dolciaria, è morto questo pomeriggio dopo essere stato colpito da unera in compagnia di uninin Piemonte, anch’esso deceduto. Neppure due mesi fa, il 2 luglio, un altro gravissimo lutto aveva colpito la famiglia e l’azienda dolciaria, la morte del padre di, Aldo, l’inventore del celebre panettone ‘Mandorlato’ e artefice della crescita dell’azienda avviata dal padre nel 1927 a Fossano (Cuneo), quando aveva aperto una piccola pasticceria.guidava l’azienda – 500 dipendenti e 200 milioni di fatturato nel 2022 – con la sorella ...

