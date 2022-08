Lazio-Inter, Anderson: “Sarri mi sta stimolando molto, voglio battere il mio record di gol” (Di venerdì 26 agosto 2022) “Spero che Immobile segni tanti gol. Anche io voglio fare lo stesso e voglio battere il mio record di reti, Sarri mi sta stimolando tanto. Sono contento della partita, siamo rimasti concentrati fino all’ultimo”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio, Felipe Anderson dopo la vittoria per 3-1 contro l’Inter. Tanti nuovi acquisti e opzioni in più per Sarri: “Si stanno mettendo a disposizione, sono ragazzi umili, con tanto talento e voglia di imparare”, ha detto il brasiliano, autore del primo gol della serata, a Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) “Spero che Immobile segni tanti gol. Anche iofare lo stesso eil miodi reti,mi statanto. Sono contento della partita, siamo rimasti concentrati fino all’ultimo”. Lo ha detto l’attaccante della, Felipedopo la vittoria per 3-1 contro l’. Tanti nuovi acquisti e opzioni in più per: “Si stanno mettendo a disposizione, sono ragazzi umili, con tanto talento e voglia di imparare”, ha detto il brasiliano, autore del primo gol della serata, a Dazn. SportFace.

