Ladispoli | al via la pulizia straordinaria delle strade

(Di venerdì 26 agosto 2022)– L’Amministrazione comunale rende noto che lunedì 29 agosto inizierà ladi tutto il territorio comunale. “Oltre allo spazzamento ed al lavaggio– ha commentato l’assessore all’igiene urbana Marco Pierini – la ditta incaricata provvederà allo sfalcio e alladalle erbe interstiziali dei marciapiedi riportando il giusto decoro chemerita. Per permettere questi interventi sarà istituito, nelle zone interessate, un divieto di sosta temporaneo. Per facilitare le operazioni diinvitiamo i cittadini a collaborare rispettando i divieti di sosta ed evitare, in questo modo, le sanzioni amministrative. I divieti saranno segnalati 48 ore prima di ...

OlimpoRoma : ??Manca poco al weekend .. vieni a rilassarti nel nostro villaggio estivo dalle ore 10:00 alle ore 20:00?? ?? ????????????… - lacittanews : Regolamento di conti nei giardini di via Ancona, il ragazzo ferito medicato al Bambin Gesù Molti lati oscuri nella… - OlimpoRoma : ??Goditi il relax nel nostro Villaggio Estivo Naturista dalle ore10:00 alle ore 20:00 ?? ?? ???????????? ???????? ???????? ?? ?? Vi… - OlimpoRoma : 'Quale sarebbe il merito dell'oro se non brillasse?' Questa sera ???????????????? ???????????????? ?? Dalle 21:30 una notte dorata… - OlimpoRoma : Passa la domenica con la famiglia dell'Olimpo Club?? Villaggio estivo dalle ore 10:00 alle ore 21:00 con il magico P… -

L'agone

, incendio bordo strada al bivio per Passoscuro - Fiamme vive e coltre di fumo lungo il tratto dellaAurelia trae il bivio per Passoscuro. La situazione d'emergenza prevede di porre attenzione nel percorrere il tratto di strada interessato. Seguiranno aggiornamenti.PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLAAURELIA SEGNALIAMO CODE TRA ARANOVA E PALIDORO IN DIREZIONE. SULLA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA. INFINE, ... Ladispoli, dal 29 al via la pulizia straordinaria delle strade - Associazione L'agone Nuovo Unione Popolare con Luigi De Magistris sarà sulle schede di tutta Italia e dunque anche nel collegio che comprende Cerveteri e Ladispoli. Con i nostri banchetti e il nostro impegno alla casa del Popol ...LADISPOLI - Unione Popolare con Luigi De Magistris sarà sulle schede di tutta Italia e dunque anche nel collegio che comprende ...