pleccese : La California accelera sull’elettrico: dal 2035 stop vendita auto a combustione ??Leggi di più su… - CasaItaliaRadio : La California accelera sull’elettrico: dal 2035 stop vendita auto a combustione ??Leggi di più su… - fisco24_info : La California accelera sull’elettrico: dal 2035 stop vendita auto a combustione: La decisione del California Air Re… -

Altri stati potrebbero presto seguire la, accelerando ulteriormente la produzione di veicoli a emissioni zero. Nessun riflesso su auto usate o a gas Lauren Sanchez, consulente per il clima ......studio pubblicato sulla rivista Science Advances in cui alcuni esperti del Caltech (... In che modo la correntelo scioglimento dei ghiacci Il continente antartico è formato, oltre ...La decisione del California Air Resources Board potrebbe rimodellare il mercato automobilistico Usa, che ottiene il 10% delle sue vendite dallo stato più popoloso ...The California Air Resources Board (CARB) on Thursday voted on a rule to require all new cars, SUVs, and light trucks sold in the state from 2035 to be zero-emission vehicles. The vote was in response ...