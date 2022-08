Ilaria Cucchi, figuraccia su La7: non sa nulla, annaspa e allora attacca la Meloni: “Ho paura”(video) (Di venerdì 26 agosto 2022) Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, candidata nel centrosinistra in quota Sinistra Italiana, ha dato veramente un spettacolo indecoroso. Su La 7 ad Omnibus ha inanellato solo una carrellata di banalità, per’altro dette affastellando argomenti diversissimi e contraddittori tra loro. Imbarazzante esordio senza un minimo di logica anche nella polemica. Infatti, messa in difficoltà dagli altri ospiti, tra cui Jacopo Morrone della Lega, non ha risposto, ma ha pensato bene – per non sbagliare – di attaccare la Meloni sul video della donna violentata a Piacenza e sui diritti delle donne. “Ecco, io ho paura di questa gente qua -dice sputando veleno sulla Meloni e la destra in genere. Penoso spettacolo. “Il quadro che ci aspetta per i prossimi 5 anni è drammatico con loro per la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 agosto 2022), sorella di Stefano, candidata nel centrosinistra in quota Sinistra Italiana, ha dato veramente un spettacolo indecoroso. Su La 7 ad Omnibus ha inanellato solo una carrellata di banalità, per’altro dette affastellando argomenti diversissimi e contraddittori tra loro. Imbarazzante esordio senza un minimo di logica anche nella polemica. Infatti, messa in difficoltà dagli altri ospiti, tra cui Jacopo Morrone della Lega, non ha risposto, ma ha pensato bene – per non sbagliare – dire lasul video della donna violentata a Piacenza e sui diritti delle donne. “Ecco, io ho paura di questa gente qua -dice sputando veleno sullae la destra in genere. Penoso spettacolo. “Il quadro che ci aspetta per i prossimi 5 anni è drammatico con loro per la ...

