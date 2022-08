Higuain sull’attuale avventura in MLS | “Stanco dell’Europa | qui meno attenzione mediatica e pressione”

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 agosto 2022) L’attaccante argentino Gonzalo, intervistato ai canali ufficiali dell’MLS, ha parlato della suanegli Stati Uniti e del suo passaggio dall’Europa all’America. Queste le sue parole: “La scelta di venire qui è stata semplice. Non volevo più stare in Europa, troppa. Ogni cosa che facevo veniva notata e spesso ricevevo critiche. Ora mi sono avvicinato all’Argentina e a Miami sono felice, dopo aver vissuto 15 anni della mia vita in modo innaturale”. SportFace.