Forspoken | pubblicato un gameplay trailer di 10 minuti

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 26 agosto 2022) Finalmente è stato possibile ammirare il nuovodell’ultima fatica di Square Enix, ovvero, della bellezza di dieciEra da un po’ di tempo oramai che i giocatori stavano aspettando di vedere qualche dettaglio in più di, soprattutto dopo gli ultimi rinvii, ed alla buon’ora sono stati accontentati. L’ultima fatica di Square Enix, anzi per la precisione della sua filiale Luminous Production, si è dunque svelata a loro in undi ben dieci. Andiamo dunque a darci uno sguardo!: diamo uno sguardo al(per PS5) Questo, vi lasciamo qui sotto quello per PS5, mostra dunque i sistemi di ...