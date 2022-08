Federica Sciarelli torna tra i ‘Dottori in Corsia’ (Di venerdì 26 agosto 2022) Dottori in Corsia Lunedì 29 agosto, alle 23.15 su Rai 3, va in onda la quinta stagione di Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, con la partecipazione di Federica Sciarelli, che, attraverso incontri e interviste ai giovani pazienti, famigliari e medici, ripercorre il viaggio verso la guarigione per documentare il miracolo quotidiano della medicina all’interno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, struttura d’eccellenza a livello europeo. La nuova stagione di “Dottori in Corsia – Ospedale pediatrico Bambino Gesù” porta in primo piano la drammatica attualità della guerra in Ucraina. Dopo lo scoppio del conflitto, infatti, l’Ospedale è sceso in prima linea per fronteggiare l’emergenza umanitaria, prestando cure e ospitando nelle proprie strutture centinaia di famiglie e bambini in arrivo dai territori più colpiti dalla ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 26 agosto 2022) Dottori in Corsia Lunedì 29 agosto, alle 23.15 su Rai 3, va in onda la quinta stagione di Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, con la partecipazione di, che, attraverso incontri e interviste ai giovani pazienti, famigliari e medici, ripercorre il viaggio verso la guarigione per documentare il miracolo quotidiano della medicina all’interno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, struttura d’eccellenza a livello europeo. La nuova stagione di “Dottori in Corsia – Ospedale pediatrico Bambino Gesù” porta in primo piano la drammatica attualità della guerra in Ucraina. Dopo lo scoppio del conflitto, infatti, l’Ospedale è sceso in prima linea per fronteggiare l’emergenza umanitaria, prestando cure e ospitando nelle proprie strutture centinaia di famiglie e bambini in arrivo dai territori più colpiti dalla ...

