Chi era Alberto Balocco, l’imprenditore ucciso da un fulmine. La sua storia tra hi-tech, comunicazione e sostenibilità – Il profilo (Di venerdì 26 agosto 2022) Colpito da un fulmine durante un’escursione in bici in provincia di Torino mentre era in compagnia di un amico. È morto così nel pomeriggio di oggi, 26 agosto, l’imprenditore Alberto Balocco, a capo dell’omonima e celebre azienda dolciaria piemontese. 56 anni compiuti ieri, sposato e padre di tre figli, Balocco era l’amministratore delegato dell’industria di famiglia fondata nel 1927 dal nonno Francesco Antonio Balocco a Fossano (Cuneo). La Balocco è specializzata non solo nella produzione dei panettoni che l’hanno resa famosa, ma anche di biscotti e altri prodotti da forno, esportati in 70 Paesi in giro per il mondo. Diplomato al Liceo Scientifico “Ancina” di Fossano, Alberto, in compagnia della sorella Alessandra, ha affiancato fin dagli anni 90? il ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 agosto 2022) Colpito da undurante un’escursione in bici in provincia di Torino mentre era in compagnia di un amico. È morto così nel pomeriggio di oggi, 26 agosto,, a capo dell’omonima e celebre azienda dolciaria piemontese. 56 anni compiuti ieri, sposato e padre di tre figli,era l’amministratore delegato dell’industria di famiglia fondata nel 1927 dal nonno Francesco Antonioa Fossano (Cuneo). Laè specializzata non solo nella produzione dei panettoni che l’hanno resa famosa, ma anche di biscotti e altri prodotti da forno, esportati in 70 Paesi in giro per il mondo. Diplomato al Liceo Scientifico “Ancina” di Fossano,, in compagnia della sorella Alessandra, ha affiancato fin dagli anni 90? il ...

SirDistruggere : Il tweet che imbarazzerebbe la sinistra in questa campagna elettorale è di due anni fa scritto da un anonimo sconos… - AlbertoBagnai : Ma questa storia dell’ “io ascolto tutte le campane e poi decido con la mia testa!” ricorda qualcosa solo a me? Epp… - CottarelliCPI : Il fantomatico Stato Teocratico Antartico prometteva a chi ne prendeva la cittadinanza una flat tax del 5%. Ovviame… - leocoslovich : RT @DucaAndrea85: Dumfries non lo levi mai perché era on fire, Lukaku non lo levi mai perché può trovare il colpo in qualsiasi momento. Inz… - mdberardi : RT @Misurelli77: Cialtroni che paragonano il fascismo al comunismo italiano. Chi ha fatto le leggi razziali? Chi ha lasciato il Paese in ma… -