Barbie Ferreira non farà più parte del cast di Euphoria (Di venerdì 26 agosto 2022) C'era nell'aria ma nessuno aveva davvero il coraggio di dirlo: . : l'annuncio su Instagram L'attrice brasiliana ha annunciato con un post su Instagram la sua assenza dalla prossima terza stagione. C'è chi dice che sia stato un fulmine a ciel sereno, c'è chi invece aveva immaginato che qualcosa sarebbe successo. Per il momento, la produzione non ha commentato il post di Barbie Ferreira e, tranne per un repost di Hunter Schafer commosso, nessuno ha commentato la notizia. Nel post su Instagram, Barbie Ferreira spiega che "dopo quattro anni in cui ho impersonato il personaggio più speciale ed enigmatico, Kat, dovrò dire un addio davvero pieno di lacrime". Poi ha aggiunto: "Spero che molti tra di voi possano riconoscersi in lei come ho fatto io e abbiano apprezzato il fatto che vi abbia dato gioia assistere ..."

