Apparecchio wireless permette a una 79 enne di tornare a camminare

(Di venerdì 26 agosto 2022) Una paziente di 79 anni di Campogalliano era arrivata al punto da non riuscire più aa causa della presenza di Cisti di Tarlov, che si formano in corrispondenza della colonna vertebrale provocando, in questo caso, uno schiacciamento dei nervi intercostali e, di conseguenza, un dolore molto forte e invalidante. Un caso complesso che è stato trattato dal Centro di Terapia Antalgica di Castelfranco Emilia con l’inserimento nella schiena della paziente di un particolare impianto, una modalità innovativa mai usata in questo tipo di patologia. L’intervento è stato effettuato presso il blocco operatorio dell’ospedale di Vignola. Grazie a questo impianto, nel giro di pochi giorni il dolore è scomparso, la signora ha ripreso ae a guidare l’auto e ha quindi ritrovato la propria autonomia. Dal 2019 il Centro di ...

ModenaToday

Come funziona l'La 30enne aveva nascosto in pieno petto una microcamera collegata al telefono e indossava un paio di auricolari. L'obiettivo della fotocamera era posizionato in ......un ascolto significativamente migliore in ambienti rumorosi rispetto a qualsiasi altro...Wire Business Wire - 16 Agosto 2022 MONACO DI BAVIERA - - (BUSINESS WIRE) - - Quectel... Un impianto wireless contro il dolore alla schiena, 79enne torna a camminare Una paziente di 79 anni di Campogalliano era arrivata al punto da non riuscire più a camminare a causa della presenza di Cisti di Tarlov, che si formano in corrispondenza della colonna vertebrale prov ...Era arrivata al punto da non riuscire più a camminare a causa della presenza di 'cisti di Tarlov' che si formano in corrispondenza della colonna vertebrale provocando, in questo caso, uno schiacciamen ...