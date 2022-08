Zirkzee Bologna, colpo per i rossoblù: acquisto a un passo (Di giovedì 25 agosto 2022) Zirkzee Bologna, pronto il colpo in attacco per i rossoblù: ad un passo l’acquisto dell’attaccante olandese Come riferito da Sky Deutschland, il Bologna è ad un passo dal mettere a segno il colpo Zirkzee per il proprio attacco. Ai dettagli la trattativa con il Bayern Monaco, a cui andranno in cambio 8,5 milioni di euro più il 50% sull’eventuale futura rivendita del calciatore. Per l’olandese quadriennale fino al 2026. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022), pronto ilin attacco per i: ad unl’dell’attaccante olandese Come riferito da Sky Deutschland, ilè ad undal mettere a segno ilper il proprio attacco. Ai dettagli la trattativa con il Bayern Monaco, a cui andranno in cambio 8,5 milioni di euro più il 50% sull’eventuale futura rivendita del calciatore. Per l’olandese quadriennale fino al 2026. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @BfcOfficialPage, contatti avviati col @FCBayern per Joshua #Zirkzee ???? - TuttoMercatoWeb : Colpo Bologna, dal Bayern Monaco arriva Zirkzee a titolo definitivo: i dettagli dell'operazione - Tjazz41 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @BfcOfficialPage, contatti avviati col @FCBayern per Joshua #Zirkzee ???? - ArenaSportiva1 : ?? Il #Bologna ha deciso di virare forte su Joshua #Zirkzee, attaccante 21enne del #BayernMonaco. Per l'olandese è p… - Leonard74256242 : Joshua Zirkzee si appresta a diventare un nuovo calciatore del Bologna. Dovrebbe arrivare a titolo definitivo dal B… -