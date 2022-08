Vendetta M5S, spunta il video del candidato di Azione che si disse “fiero di essere camorrista” (video) (Di giovedì 25 agosto 2022) M5S e Calenda ai minimi termini. Nella campagna elettorale del centro-sinistra, fatta più che altro di accuse e recriminazioni, polemiche pretestuose e fumosi giochi di specchi, non poteva mancare l’ultima querelle al vetriolo tra Azione e M5S. Che tra i due schieramenti non scorra buon sangue non è certo una novità. Così come sono arcinote la diffidenza e la disistima politica che Carlo Calenda nutre da tempo immemore verso i grillini. Un’ostilità viscerale, quella del leader di Azione, che ha portato spesso il mentore del Terzo Polo a sentenziare veti incrociati e ad apostrofare gli avversari a cinque stelle come «la truffa della politica italiana. Come parlamentari che «non sanno dove sta di casa la responsabilità», descrivendoli nella migliore delle ipotesi come debuttanti allo sbaraglio da tenere d’occhio… Ebbene oggi il Movimento restituisce ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 agosto 2022) M5S e Calenda ai minimi termini. Nella campagna elettorale del centro-sinistra, fatta più che altro di accuse e recriminazioni, polemiche pretestuose e fumosi giochi di specchi, non poteva mancare l’ultima querelle al vetriolo trae M5S. Che tra i due schieramenti non scorra buon sangue non è certo una novità. Così come sono arcinote la diffidenza e la disistima politica che Carlo Calenda nutre da tempo immemore verso i grillini. Un’ostilità viscerale, quella del leader di, che ha portato spesso il mentore del Terzo Polo a sentenziare veti incrociati e ad apostrofare gli avversari a cinque stelle come «la truffa della politica italiana. Come parlamentari che «non sanno dove sta di casa la responsabilità», descrivendoli nella migliore delle ipotesi come debuttanti allo sbaraglio da tenere d’occhio… Ebbene oggi il Movimento restituisce ...

claudiomasi5 : RT @claudiomasi5: @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle la voce di UN TERZO DEGLI ITALIANI a RIMINI non si è VOLUTA ASCOLTARE E DIFFONDERE,poco male… - claudiomasi5 : @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle la voce di UN TERZO DEGLI ITALIANI a RIMINI non si è VOLUTA ASCOLTARE E DIFFONDERE,poc… - roby68fuma : STIAMO ARRIVANDO IL 25 SETTEMBRE FAREMO PULIZIA. LA VENDETTA SARÀ LENTA MA INESORABILE. PD M5S LEGA SARETE PUNITI. - ilrestodite : @v2Dark Se fosse stato un discorso su Up ci stava alla grande, ma Conte è un democristiano, il m5s non ha più alcun… - ZitoRobertoZito : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT La storia del M5S e’ disseminata di aggressività verbale, minacce, vendette; Di Maio e… -

La vendetta di Beppe. Così Grillo vuole usare i 2 mandati per cacciare chi si schierò contro di lui Open Pd siculo e la sua giornata da incubo: quando vi dimettete tutti Al termine di una giornata da incubo, cosa resta del Pd siciliano e catanese Proviamo a fare qualche riflessione: Il gruppo dirigente del Partito Democratico regionale e quello catanese dovrebbero pr ... Elezioni: liste chiuse tra veleni e polemiche, parte la campagna Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ... Al termine di una giornata da incubo, cosa resta del Pd siciliano e catanese Proviamo a fare qualche riflessione: Il gruppo dirigente del Partito Democratico regionale e quello catanese dovrebbero pr ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...