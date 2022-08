Ultime Notizie – West Nile, in Italia 301 casi e 15 morti (Di giovedì 25 agosto 2022) Ancora in aumento i casi umani di infezione da West Nile nell’ultima settimana. Secondo il report dell’Istituto superiore di sanità, da inizio giugno in Italia si registrano 301 casi, rispetto ai 230 del bollettino precedente, e 15 decessi. Sono 160 i casi che si sono manifestati nella forma neuro-invasiva, anch’essi in aumento rispetto ai 27 del bollettino precedente: 19 in Piemonte, 8 in Lombardia, 85 in Veneto, 7 in Friuli-Venezia Giulia, 37 in Emilia-Romagna, 3 in Toscana, 1 in Sardegna. Si registrano inoltre 45 casi identificati in donatori di sangue (5 Piemonte, 6 Lombardia, 23 Veneto, 11 Emilia-Romagna), 93 casi di febbre (1 Piemonte, 3 Lombardia, 84 Veneto, 3 Friuli-Venezia Giulia, 2 Emilia-Romagna) e 3 casi sintomatici ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 25 agosto 2022) Ancora in aumento iumani di infezione danell’ultima settimana. Secondo il report dell’Istituto superiore di sanità, da inizio giugno insi registrano 301, rispetto ai 230 del bollettino precedente, e 15 decessi. Sono 160 iche si sono manifestati nella forma neuro-invasiva, anch’essi in aumento rispetto ai 27 del bollettino precedente: 19 in Piemonte, 8 in Lombardia, 85 in Veneto, 7 in Friuli-Venezia Giulia, 37 in Emilia-Romagna, 3 in Toscana, 1 in Sardegna. Si registrano inoltre 45identificati in donatori di sangue (5 Piemonte, 6 Lombardia, 23 Veneto, 11 Emilia-Romagna), 93di febbre (1 Piemonte, 3 Lombardia, 84 Veneto, 3 Friuli-Venezia Giulia, 2 Emilia-Romagna) e 3sintomatici ...

