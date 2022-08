Ultime Notizie – BergamoSex al via domani | Adinolfi | “Non accettiamo dittatura Siffredi”

(Di giovedì 25 agosto 2022) Apre i battenti, a Osio Sopra, nella bergamasca, ‘’, evento dedicato al sesso definito dagli organizzatori “la festa erotica più divertente dell’anno” ed è già polemica. A scatenare il vespaio, la coincidenza di date con la festa patronale di Sant’Alessandro, in programma negli stessi tre giorni, dal 26 al 28 agosto, a Bergamo. Per Mario, fondatore del Popolo della Famiglia e ora leader, insieme a Simone Di Stefano, di Alternativa per l’Italia “un oltraggio cercato e voluto, oltre che colpevolmente autorizzato”. Interpellato dall’Adnkronos sull’opportunità che un evento animato da star dell’hard come Roccoe Valentina Nappi si svolga negli stessi giorni in cui in città si tiene la festa organizzata dalla Diocesi di Bergamo insieme al Comune,spiega che “non ...

SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - corgiallorosso : Abbonamenti Coppe #Roma, raggiunta già quota 35 mila - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: COVID | Sono 23.438 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 84, in diminuzione rispetto… -

Secondo quanto spiegato in un comunicato, nei prossimi giorni si svolgeranno lecorse prova con l'obiettivo di riprendere il servizio commerciale lunedi' 29 agosto per i treni delle linee ...Non si hanno per il momentodi eventuali feriti o vittime. Kuleba ha affermato che sono stati registrati 'due lanci' di missili russi. Finora, ha aggiunto il governatore, non sono state ...Stiamo ricevendo notizie ogni giorno sugli adattamenti delle licenze di Sony e tutto ciò non passa dalla Gamescom. Sappiamo da tempo che dietro le quinte di Netflix viene preparata una serie di Horizo ...Lamezia Terme – “Ad un anno di distanza delle prime notizie apparse sulla stampa e a cinque mesi dall’ufficializzazione da parte dell’azienda, i sindacati calabresi e qualche politico sono venuti a co ...