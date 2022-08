Travolto da un tir mentre era in monopattino: morto 32enne (Di giovedì 25 agosto 2022) Ragazzo sul monopattino muore sul colpo dopo essere stato investito da un tir. E’ successo oggi pomeriggio poco prima delle 16 a Milano. Un uomo di 32anni di origine asiatica è stato Travolto e ucciso da un tir mentre percorreva una... Leggi su europa.today (Di giovedì 25 agosto 2022) Ragazzo sulmuore sul colpo dopo essere stato investito da un tir. E’ successo oggi pomeriggio poco prima delle 16 a Milano. Un uomo di 32anni di origine asiatica è statoe ucciso da un tirpercorreva una...

