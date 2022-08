(Di giovedì 25 agosto 2022) L'attricesarà la protagonista delTheof You, progetto diretto daper Amazon Prime Video.sarà la protagonista di Theof You, un nuovoche verrà diretto da. Il progetto, tratto dall'omonimo romanzo scritto da Robinne Lee, sarà prodotto per Amazon Prime Video. La sceneggiatura di Theof You è stata scritta da Jennifer Westfeldt, coinvolta anche come produttrice esecutiva. Le riprese delinizieranno nel mese di ottobre eavrà la parte di Sophie, una madre quarantenne divorziata. Il marito della donna, Dan, l'ha ...

The Idea Of You: Michael Showalter regista del film con Anne Hathaway (Agenzia Vista) Bologna 25 agosto 2022 "Dopo l'idea aperta ed inclusiva di Romano Prodi il Pd è diventato autosufficiente e si è chiuso. Quella grande intuizione dell'Ulivo che ci ha consentito di ...L'attrice Anne Hathaway sarà la protagonista del film The Idea of You, progetto diretto da Michael Showalter per Amazon Prime Video. Anne Hathaway sarà la protagonista di The Idea of You, un nuovo fil ...