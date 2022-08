Terra Amara Anticipazioni 26 agosto 2022: Zuleyha dice addio ad Yilmaz! Ora ama Demir... (Di giovedì 25 agosto 2022) Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 26 agosto 2022 su Canale 5 rivelano che la Altun manda in frantumi il cuore dell'Akkaya... Leggi su comingsoon (Di giovedì 25 agosto 2022) Ledella Puntata diin onda venerdì 26su Canale 5 rivelano che la Altun manda in frantumi il cuore dell'Akkaya...

ItsLucyEm : Terra Amara trame turche, per Demir niente tregua con Yilmaz: il trattato di pace salta - dumurin : @Montes1301 @MaielloInside che boom Una Vita! La soap più forte! Terra Amara al 23% funziona alla grande. Chissà Zh… - SimonaAcaletta : @QuiMediaset_it Salve, perchè non accorciate la soap 'Un altro domani' in favore di 'Terra Amara'? - redazionetvsoap : #TerraAmara Un grande tentativo di indipendenza finirà in fumo per colpa del solito Demir. Cosa succederà ora tra S… - ParliamoDiNews : Terra Amara Anticipazioni 25 Agosto: Gulten, il suo nome gettato nel fango #GrandeFratelloVIP… -