Sarri | «Perché dovrei scegliere io il terzino sinistro della Lazio? C’è chi lo fa di mestiere»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 agosto 2022)è intervenuto in conferenza primasfida all’Inter. Di seguito le sue parole, dal report che ne fa Tuttomercatoweb. Domani laaffronta il miglior attaccoscorsa stagione. Che prova si aspetta dalla linea difensiva? “Parlare di linea difensiva è riduttivo. L’Inter è forse la squadra più forte del campionato, sia tecnicamente che fisicamente. Ha dei valori assoluti di grandissimo livello, è tra le favorite per vincere il campionato. Non è facile affrontarla, fare una fase difensiva di alto livello dipende da tutta la squadra, non solo dalla linea dietro. Spero che la squadra possa confermarsi”. Ora comincia il tour de force con il calendario. Sta pensando già alle rotazioni? “Non faccio rotazioni scientifiche, le faccio in base a quello che vedo durante gli allenamenti. Penso partita dopo partita. ...