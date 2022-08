Salvini: "Saranno mesi difficili, maledetta guerra finisca prima possibile" (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 agosto 2022 "Saranno mesi difficili, le bollette della luce e del gas vanno assolutamente tenute sotto controllo, io spero che questa maledetta guerra finisca il prima possibile, perché ci ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 agosto 2022 ", le bollette della luce e del gas vanno assolutamente tenute sotto controllo, io spero che questail, perché ci ...

Affaritaliani : Salvini: 'Saranno mesi difficili, maledetta guerra finisca prima possibile' - fisco24_info : Elezioni 2022, Salvini: 'Diritto di drogarsi? Sinistra non ha diritto di governare': (Adnkronos) - Il leader della… - marco_disaro : RT @BimbePeppe: Se votate Salvini le #bollette saranno gratis grazie al “nucleare sicuro”. Quante lobby ha dietro Salvini per dire tutte q… - allegra134 : Ma non ne dica più, la fine la faremo con quegli imbroglionI di Salvini, Meloni e Berlusconi , non saranno loro, m… - BimbePeppe : Se votate Salvini le #bollette saranno gratis grazie al “nucleare sicuro”. Quante lobby ha dietro Salvini per dire… -