Salvini e la gara della destra a chi offre di più: 'Via l'iva su pane, pasta, frutta e verdura' (Di giovedì 25 agosto 2022) Matteo Salvini è a Frosinone, per un comizio elettorale. Dal palco, il leader della Lega ha rilanciato la proposta di azzerare l'iva su pane, pasta e verdura. In una gara, nel centrodestra, a chi ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 agosto 2022) Matteoè a Frosinone, per un comizio elettorale. Dal palco, il leaderLega ha rilanciato la proposta di azzerare l'iva su. In una, nel centro, a chi ...

ginsenghina : non la retorica della meloni/salvini detta da un’asiatica… state davvero facendo a gara per i woke points su quest’… - globalistIT : - GartSGiacomini : L'Italia era in testa con due mandati a Berlusconi. Anni dopo, la Gran Bretagna con Johnson e gli Stati Uniti con T… - nonnaangela60 : RT @supermio2123: @mariobianchi18 @nonnaangela60 Non credo.. Questo non ha volore per raccogliere voti.. È sempre più pezzente.. Tra lei e… - anna_giu1 : RT @angelofusco1966: @elio_vito Vuole surclassare Salvini anche nel fare figuracce internazionali. La gara è molto combattuta e incerta. -