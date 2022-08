Salernitana, Ribery lavora ancora a parte (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Seduta pomeridiana di allenamento per la Salernitana in vista del match di domenica contro la Sampdoria. Lavoro differenziato per Bohinen, Ribery e Lovato. Fisioterapia per Radovanovic a seguito della lesione muscolare alla gamba destra riportata nel match di Udine. Nicola ha recuperato Pirola e Kastanos che sono tornati a lavorare con il gruppo in vista della sfida di domenica pomeriggio con la Sampdoria. Qui Sampdoria – Buone notizie per il colombiano Rincon che ha smaltito l’affaticamento muscolare e sarà in prima fila a centrocampo nella Sampdoria che si prepara per la trasferta di Salerno. Possibile novità sulla linea mediana con Djuricic che potrebbe aver un turno di riposo dopo aver disputato entrambe le gare: si candida per una maglia da titolare Verre che giocherebbe sulla fascia ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Seduta pomeridiana di allenamento per lain vista del match di domenica contro la Sampdoria. Lavoro differenziato per Bohinen,e Lovato. Fisioterapia per Radovanovic a seguito della lesione muscolare alla gamba destra riportata nel match di Udine. Nicola ha recuperato Pirola e Kastanos che sono tornati are con il gruppo in vista della sfida di domenica pomeriggio con la Sampdoria. Qui Sampdoria – Buone notizie per il colombiano Rincon che ha smaltito l’affaticamento muscolare e sarà in prima fila a centrocampo nella Sampdoria che si prepara per la trasferta di Salerno. Possibile novità sulla linea mediana con Djuricic che potrebbe aver un turno di riposo dopo aver disputato entrambe le gare: si candida per una maglia da titolare Verre che giocherebbe sulla fascia ...

