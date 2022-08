Sabrina Salerno: un bomba in barca e non serve lo zoom! (Di giovedì 25 agosto 2022) Sabrina Salerno, un bomba in barca e non serve lo zoom! La cantante continua ad essere protagonista dell’estate, da urlo. Tra qualche settimana si starà sempre meno al mare e sotto al sole e, dunque, anche in vista della nuova stagione lavorativa, molte vip stanno sfruttando gli ultimi momenti di vacanza. Anche Sabrina Salerno, tra L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 25 agosto 2022), unine nonloLa cantante continua ad essere protagonista dell’estate, da urlo. Tra qualche settimana si starà sempre meno al mare e sotto al sole e, dunque, anche in vista della nuova stagione lavorativa, molte vip stanno sfruttando gli ultimi momenti di vacanza. Anche, tra L'articolo proviene da Leggilo.org.

fmarino81 : @MatteoSorrenti Sfida ardua, ma non posso non votare Sabrina Salerno sogno dell'adolescenza, donna incredibile anche a questa età - f1globulirossi : @Marty_Loca80 Sono gli stessi che fanno i simpatici con i tweet di Sabrina Salerno con le puppone e il fotoshop... - afspagnuolo : @MatteoSorrenti Sabrina Salerno. Però vorrei il parere dell'esperto: Gabry. Chi meglio di lui. Giusto @Gennaro_115… - GokuForzaMilan : @Vikiren_kuroik @MatteoSorrenti Ovviamente Sabrina Salerno. - RaffaeleViscard : @MatteoSorrenti Sabrina Salerno + Samantha Fox... vado in all inn... -