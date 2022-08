Processo alle Ong (Di giovedì 25 agosto 2022) Al Tribunale di Trapani le Organizzazioni non governative che con le loro navi raccolgono i migranti in mare devono rispondere di favoreggiamento della immigrazione clandestina. Dopo l’udienza preliminare di maggio, la prossima data è per il 2 settembre. Intanto, grazie al vuoto di potere italiano, i trafficanti di esseri umani hanno aumentato gli arrivi sulle nostre coste. Il grande Processo di Trapani, alle Ong del mare, è iniziato e se a fine anno supererà la fase preliminare si comincerà ad alzare il velo sul modus operandi dei talebani dell’accoglienza. La Procura, dopo quattro anni di indagini, è convinta di avere scoperto «contatti e comunicazioni intraprese dagli indagati con i trafficanti di esseri umani, che manifestano connotati atti a delineare un complessivo accordo preordinato tra trafficanti e Ong» si legge negli atti. «Di fatto, secondo ... Leggi su panorama (Di giovedì 25 agosto 2022) Al Tribunale di Trapani le Organizzazioni non governative che con le loro navi raccolgono i migranti in mare devono rispondere di favoreggiamento della immigrazione clandestina. Dopo l’udienza preliminare di maggio, la prossima data è per il 2 settembre. Intanto, grazie al vuoto di potere italiano, i trafficanti di esseri umani hanno aumentato gli arrivi sulle nostre coste. Il grandedi Trapani,Ong del mare, è iniziato e se a fine anno supererà la fase preliminare si comincerà ad alzare il velo sul modus operandi dei talebani dell’accoglienza. La Procura, dopo quattro anni di indagini, è convinta di avere scoperto «contatti e comunicazioni intraprese dagli indagati con i trafficanti di esseri umani, che manifestano connotati atti a delineare un complessivo accordo preordinato tra trafficanti e Ong» si legge negli atti. «Di fatto, secondo ...

