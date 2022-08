fisco24_info : Petrolio: Brent oltre 100 dollari in avvio,a 101,81 (+0,58%): Wti in aumento a 95,32 dollari (+0,45%) - Flavr7 : RT @TCommodity: Effetto contagio: l’impennata del prezzo del gas si sta naturalmente traducendo anche sul mercato dei derivati del petroli… - EnricoAntonio68 : RT @TCommodity: Effetto contagio: l’impennata del prezzo del gas si sta naturalmente traducendo anche sul mercato dei derivati del petroli… - Simorsone : RT @TCommodity: Effetto contagio: l’impennata del prezzo del gas si sta naturalmente traducendo anche sul mercato dei derivati del petroli… - bennyamino8634 : RT @TCommodity: Effetto contagio: l’impennata del prezzo del gas si sta naturalmente traducendo anche sul mercato dei derivati del petroli… -

Finanza.com

Avvio di giornata in aumento per il: iltorna oltre i 100 dollari al barile trattato a quota 101,81 (+0,58%) mentre il Wti è a 95,32 dollari in rialzo dello 0,45%. . 25 agosto 2022Nel frattempo torna a crescere leggermente anche il prezzo delsul mercato . Al momento ilsupera i 100 dollari al barile, il Wti è sopra i 93. La discesa delle ultime settimane, a ... Petrolio positivo dopo avvio settimana volatile, Brent verso 98$: focus su possibile azione Opec ROMA, 25 AGO - Avvio di giornata in aumento per il petrolio: il Brent torna oltre i 100 dollari al barile trattato a quota 101,81 (+0,58%) mentre il Wti è a 95,32 dollari in rialzo dello 0,45%.Investing.com - I futures del Greggio sono in rialzo durante la sessione U.S.A. di Mercoledì.Nel New York Mercantile Exchange, I futures del Greggio per Ottobre sono scambiati ...