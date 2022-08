Pattinaggio artistico, i partecipanti del Lombardia Trophy 2022: Guignard-Fabbri e Rizzo puntano in alto, attesissima Sakamoto (Di giovedì 25 agosto 2022) La nuova annata di Pattinaggio di figura è alle porte. Già da oggi, giovedì 25 agosto, comincerà il Grand Prix Junior, evento che precederà l’inizio delle classiche competizioni da pre-season della massima categoria, rappresentate dal circuito ISU Challenger Series 2022-2023 che, come sappiamo, partirà (in Europa) dall’Italia con il Lombardia Trophy 2022 in scena all’IceLab Arena di Bergamo dal 14 al 18 settembre. Sarà un evento attesissimo, complice la presenza di alcuni pattinatori di altissimo profilo, pronti a misurare finalmente in gara il frutto degli allenamenti e soprattutto a testare l’impatto sul ghiaccio delle nuove norme regolamentari. Ampia la partecipazione dell’Italia, capitanata dai danzatori Charlène Guignard-Marco Fabbri, destinati a vivere una ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) La nuova annata didi figura è alle porte. Già da oggi, giovedì 25 agosto, comincerà il Grand Prix Junior, evento che precederà l’inizio delle classiche competizioni da pre-season della massima categoria, rappresentate dal circuito ISU Challenger Series-2023 che, come sappiamo, partirà (in Europa) dall’Italia con ilin scena all’IceLab Arena di Bergamo dal 14 al 18 settembre. Sarà un evento attesissimo, complice la presenza di alcuni pattinatori di altissimo profilo, pronti a misurare finalmente in gara il frutto degli allenamenti e soprattutto a testare l’impatto sul ghiaccio delle nuove norme regolamentari. Ampia la partecipazione dell’Italia, capitanata dai danzatori Charlène-Marco, destinati a vivere una ...

