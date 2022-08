Patentino per piattaforme PLE: cos’è e come ottenerlo (Di giovedì 25 agosto 2022) Gli interventi edilizi che riguardano la manutenzione, il ripristino o il rifacimento delle coperture, oppure l’installazione di impianti fotovoltaici non a terra, possono richiedere l’utilizzo delle PLE, ossia le piattaforme di Lavoro mobili Elevabili. Si tratta di macchinari di sollevamento, dotati di cestello o pedana con balaustra, che vengono impiegati per, ad esempio, portare i Leggi su periodicodaily (Di giovedì 25 agosto 2022) Gli interventi edilizi che riguardano la manutenzione, il ripristino o il rifacimento delle coperture, oppure l’installazione di impianti fotovoltaici non a terra, possono richiedere l’utilizzo delle PLE, ossia ledi Lavoro mobili Elevabili. Si tratta di macchinari di sollevamento, dotati di cestello o pedana con balaustra, che vengono impiegati per, ad esempio, portare i

infoiteconomia : Patentino per piattaforme PLE: cos’è e come ottenerlo - CavalloliberoZ : RT @fratotolo2: Ancora peggio della sinistra, è quella destra che, per piacere alla sinistra e avere il patentino di legittimità politica,… - KEPLER_452B__ : RT @fratotolo2: Ancora peggio della sinistra, è quella destra che, per piacere alla sinistra e avere il patentino di legittimità politica,… - lapierpierina : RT @fratotolo2: Ancora peggio della sinistra, è quella destra che, per piacere alla sinistra e avere il patentino di legittimità politica,… - Chicco10981269 : RT @fratotolo2: Ancora peggio della sinistra, è quella destra che, per piacere alla sinistra e avere il patentino di legittimità politica,… -

Patentino: tutto quello che bisogna sapere QN Motori Genova, follia in autostrada: tir e auto fanno inversione a U prima di una galleria A quel punto è scattata la procedura d'emergenza da parte della polizia stradale e dal personale di Aspi, il cui intervento ha scongiurato guai peggiori per gli altri viaggiatori, allertati tramite i ... Folle inversione ad U di un Tir in A10! [VIDEO] Poco dopo anche un’auto ha fatto la stessa cosa. Stessa sorte è toccata al conducente dell’auto, uno straniero che l’aveva presa a noleggio Il piano ha funzionato, le manovre scellerate non hanno caus ... A quel punto è scattata la procedura d'emergenza da parte della polizia stradale e dal personale di Aspi, il cui intervento ha scongiurato guai peggiori per gli altri viaggiatori, allertati tramite i ...Poco dopo anche un’auto ha fatto la stessa cosa. Stessa sorte è toccata al conducente dell’auto, uno straniero che l’aveva presa a noleggio Il piano ha funzionato, le manovre scellerate non hanno caus ...