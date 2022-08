IPAB Andrea Danielato | Concorso per 7 OSS

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 25 agosto 2022) La Residenza per Anzianidi Cavarzere (Venezia) ha pubblicato unper l’Assunzione di 7 OSS (Operatore Socio Sanitario) categoria B, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per soli esami, per la copertura di sette posti di operatore socio-sanitario, presso l'» con sede in Cavarzere (VE) da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nella categoria giuridica B, prima posizione economica del C.C.N.L. funzioni locali. Requisiti ed Invio della Domanda Il testo integrale del bando e' reperibile sul sito ...