Inter, Zanetti: “Girone complicato. Ma siamo all’altezza” (Di giovedì 25 agosto 2022) “Girone difficile, complicato, con due squadre come Bayern e Barcellona che questa competizione la sanno giocare molto bene. Ma siamo l’Inter, l’anno scorso col Liverpool abbiamo dimostrato di essere all’altezza. Dovremo essere al top della forma quando le affronteremo, la Champions è una competizione fatta di dettagli, con le più grandi squadre d’Europa. Ce la giocheremo“. Lo ha detto Javier Zanetti, ai microfoni di Sky Sport, dopo il sorteggio di Champions che ha riservato ai nerazzurri un Girone di ferro con Bayern e Barça, oltre al Viktoria Plzen. “Sono squadre che in qualsiasi momento fanno la differenza, ti mettono in difficoltà, ma stiamo crescendo e prepareremo queste partite nel migliore dei modi. È un grande stimolo affrontarle: il Bayern è più consolidato, ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) “difficile,, con due squadre come Bayern e Barcellona che questa competizione la sanno giocare molto bene. Mal’, l’anno scorso col Liverpool abbiamo dimostrato di essere. Dovremo essere al top della forma quando le affronteremo, la Champions è una competizione fatta di dettagli, con le più grandi squadre d’Europa. Ce la giocheremo“. Lo ha detto Javier, ai microfoni di Sky Sport, dopo il sorteggio di Champions che ha riservato ai nerazzurri undi ferro con Bayern e Barça, oltre al Viktoria Plzen. “Sono squadre che in qualsiasi momento fanno la differenza, ti mettono in difficoltà, ma stiamo crescendo e prepareremo queste partite nel migliore dei modi. È un grande stimolo affrontarle: il Bayern è più consolidato, ...

