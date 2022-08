Incidente in moto a Sedrina, muore un 52enne (Di giovedì 25 agosto 2022) Sedrina. Grave Incidente in moto a Sedrina, all’altezza del bivio con Brembilla in via Roma. A perdere la vita, nel tragico Incidente, Dimitri Giovanni Rinaldi di 52 anni di Ubiale di Clanezzo che, attorno alle 16.30 di giovedì pomeriggio, percorreva via Ponti in sella alla sua Yamaha. Immediate le richieste di soccorso: sul posto l’elicottero, atterrato davanti alla chiesa del paese, dove peraltro è arrivata d’urgenza anche l’ambulanza e un’auto medica. Inutili i tentativi di rianimare l’uomo. Per la vittima non c’è stato nulla da fare. Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 agosto 2022). Gravein, all’altezza del bivio con Brembilla in via Roma. A perdere la vita, nel tragico, Dimitri Giovanni Rinaldi di 52 anni di Ubiale di Clanezzo che, attorno alle 16.30 di giovedì pomeriggio, percorreva via Ponti in sella alla sua Yamaha. Immediate le richieste di soccorso: sul posto l’elicottero, atterrato davanti alla chiesa del paese, dove peraltro è arrivata d’urgenza anche l’ambulanza e un’auto medica. Inutili i tentativi di rianimare l’uomo. Per la vittima non c’è stato nulla da fare.

