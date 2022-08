“Il Bosco” torna in tv | dove e quando vedere la fiction con protagonista Giulia Michelini

Leggi su tvzap

(Di giovedì 25 agosto 2022)in tv la“Il” che ha come, nei panni di Nina Ferrari, una giovane professoressa di psicologia. La serie era stata trasmessa per la prima volta su Canale 5 dal 20 febbraio al 13 marzo 2015. Ora i telespettatori potranno rivederla su Mediaset Play Infinity, in replica su La5 dal 24 agosto 2022 alle ore 17. “Il: cast e location Diretta da Eros Puglielli, la serie tv vanta un cast stellare. La giovane, che interpreta Nina Ferrari. Ci saranno anche Claudio Gioè nei panni del vicequestore Ivan Di Meo e Andrea Sartoretti, che qui interpreta l’ispettore Damiani. Recitano nella serie anche Gianmarco Tognazzi, nei ...