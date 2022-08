Gimbe | clamoroso ritardo quarta dose Covid e oltre 14 mln scoperti

(Di giovedì 25 agosto 2022) Milano, 25 ago. (Adnkronos Salute) - La campagna per la somministrazione delladi vaccino anti-"sconta un". A osservarlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, commentando i dati sulle vaccinazioni riportati nell'ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione, relativo alla settimana 17-23 agosto. Secondo quanto disposto dalla Circolare del ministero della Salute dell'11 luglio, si ricorda nel report, la platea di persone candidate a ricevere il secondo richiamo è di17,1 milioni di persone, di cui più di 1,85 milioni non eleggibili nell'immediato in quanto guarite da meno di 120 giorni. Al 24 agosto (aggiornamento ore 06.16) sono state somministrate 2.185.380 quarte dosi, con una media mobile di 9.999 ...

Tornano a salire, dopo 5 settimane di calo, i casi di Covid-19 in Italia, che sfiorano le 178mila unità in 7 giorni (+18,7%). Calano, invece, le terapie intensive (-15,1%) e i ricoveri ordinari (-15,5%)