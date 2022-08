Gerry Scotti, sapete quanto prende di vitalizio e cosa ci fa? (Di giovedì 25 agosto 2022) Notizie riguardo il vitalizio di Gerry Scotti, a quanto ammonta la cifra e come la impiega il noto personaggio della televisione italiana Gerry Scotti è una delle figure più note e seguite dei programmi Mediaset per la sua simpatia e il suo spiccato senso dell’autoironia. Fin dagli 80 legga il suo nome alle reti Fininvest L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 25 agosto 2022) Notizie riguardo ildi, aammonta la cifra e come la impiega il noto personaggio della televisione italianaè una delle figure più note e seguite dei programmi Mediaset per la sua simpatia e il suo spiccato senso dell’autoironia. Fin dagli 80 legga il suo nome alle reti Fininvest L'articolo proviene da Consumatore.com.

fraversion : è morto Enzo Garinei, aveva 96 anni. È stato “la voce di Dio” in Aggiungi un posto a tavola. Gli appassionati di tv… - pazzipergerry : RT @annaluisaespo: Che piedoni che ha Gerry Scotti. ??. Rassicuranti ... Sotto le coperte di inverno chissà come sono belli caldi, ?? - annaluisaespo : Che piedoni che ha Gerry Scotti. ??. Rassicuranti ... Sotto le coperte di inverno chissà come sono belli caldi, ?? - pazzipergerry : RT @PaolaTerzi: Alla prossima foto di @Gerry_Scotti in camicia, infradito e bermuda...resto incinta..sappiatelo. - SimonaCroisette : RT @fraversion: è morto Enzo Garinei, aveva 96 anni. È stato “la voce di Dio” in Aggiungi un posto a tavola. Gli appassionati di tv se lo r… -