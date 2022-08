F1, come funziona la novità regolamentare a Spa e come cambiano le macchine: Mercedes la più agevolata? (Di giovedì 25 agosto 2022) C’è grande attesa attorno al Gran Premio del Belgio di F1. Non solo perché rappresenterà la ripresa del Mondiale dopo la lunga pausa estiva, ma soprattutto poiché è l’appuntamento in cui entrerà in vigore l’ormai leggendaria direttiva tecnica 039, ovvero il cambiamento regolamentare deciso in corsa dalla Fia allo scopo di limitare il porpoising delle monoposto. Inizialmente la nuova normativa avrebbe dovuto essere applicata a partire dal GP di Francia, ma si è deciso di posticiparne l’attuazione per consentire ai team di adeguare le monoposto alle novità imposte. Queste riguardano il cosiddetto plank, ovverosia la tavola in resina posta al di sotto delle vetture. Sin dall’inizio della stagione, il pezzo è oggetto di controlli per verificarne la flessibilità. Applicato un determinato carico di peso, il plank non deve flettere per più di 2 mm. Il punto ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) C’è grande attesa attorno al Gran Premio del Belgio di F1. Non solo perché rappresenterà la ripresa del Mondiale dopo la lunga pausa estiva, ma soprattutto poiché è l’appuntamento in cui entrerà in vigore l’ormai leggendaria direttiva tecnica 039, ovvero il cambiamentodeciso in corsa dalla Fia allo scopo di limitare il porpoising delle monoposto. Inizialmente la nuova normativa avrebbe dovuto essere applicata a partire dal GP di Francia, ma si è deciso di posticiparne l’attuazione per consentire ai team di adeguare le monoposto alleimposte. Queste riguardano il cosiddetto plank, ovverosia la tavola in resina posta al di sotto delle vetture. Sin dall’inizio della stagione, il pezzo è oggetto di controlli per verificarne la flessibilità. Applicato un determinato carico di peso, il plank non deve flettere per più di 2 mm. Il punto ...

