Elezioni | tutti i partiti per rinnovabili e price cap Divide il nucleare

Il tema dell'energia e dei suoi riflessi sull'inflazione al centro dei programmi dei diversi schieramenti politici per le Elezioni del 25 settembre. Le soluzioni indicate sono molto simili, in diversi casi coincidenti, come la spinta alle rinnovabili, all'efficienza e l'introduzione del tetto al prezzo del gas. Così come è comune, con sfumature leggermente diverse, l'obiettivo di alleggerire le bollette alle fasce più deboli e alle imprese. A Dividere ancora una volta il rientro dell'Italia al nucleare, indicato come obiettivo di lungo termine sia dal centrodestra che dal Terzo Polo e ritenuto non praticabile da Pd e Alleanza Verdi-Sinistra.CENTRODESTRAAutosufficienza, price cap sul gas e rientro al nucleare sono al centro del programma del centrodestra nel capitolo dedicato ...

