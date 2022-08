Ederson al lavoro con la squadra. Settore ospiti del «Bentegodi» tutto esaurito (Di giovedì 25 agosto 2022) Atalanta. Buone notizie da Zingonia: il brasiliano Ederson giovedì ha lavorato con i compagni e a questo punto potrebbe essere convocato per la trasferta di domenica a Verona per la terza giornata di campionato. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 25 agosto 2022) Atalanta. Buone notizie da Zingonia: il brasilianogiovedì ha lavorato con i compagni e a questo punto potrebbe essere convocato per la trasferta di domenica a Verona per la terza giornata di campionato.

