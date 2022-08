Cuffia dei rotatori: cos’è, perche si lacera, esercizi per rafforzarla (Di giovedì 25 agosto 2022) Dove si trova e che funzioni ha La Cuffia dei rotatori corrisponde a un gruppo muscolare che tiene insieme l’articolazione della spalla, garantisce un assetto mobile e sicuro e tutela i capi articolari. La funzione di stabilizzazione principale viene svolta per l’articolazione gleno-omerale della spalla; una forma di stabilizzazione che continua a dover mantenere tutti i gradi in cui l’articolazione si muove libera nello spazio. Quando parliamo di spalla infatti dobbiamo pensare non solo a un’unica articolazione ma a un complesso vero e proprio di 5 articolazioni, di cui la gleno-omerale ne rappresenta una solamente che riguarda l’articolazione tra la scapola e l’omero, l’acromion-claveare, la parte in cui la clavicola e l’acromion si articolano; la sterno-claveare tra clavicola e lo sterno; la scapolo-toracica di scivolamento tra toracica e scapola ... Leggi su dilei (Di giovedì 25 agosto 2022) Dove si trova e che funzioni ha Ladeicorrisponde a un gruppo muscolare che tiene insieme l’articolazione della spalla, garantisce un assetto mobile e sicuro e tutela i capi articolari. La funzione di stabilizzazione principale viene svolta per l’articolazione gleno-omerale della spalla; una forma di stabilizzazione che continua a dover mantenere tutti i gradi in cui l’articolazione si muove libera nello spazio. Quando parliamo di spalla infatti dobbiamo pensare non solo a un’unica articolazione ma a un complesso vero e proprio di 5 articolazioni, di cui la gleno-omerale ne rappresenta una solamente che riguarda l’articolazione tra la scapola e l’omero, l’acromion-claveare, la parte in cui la clavicola e l’acromion si articolano; la sterno-claveare tra clavicola e lo sterno; la scapolo-toracica di scivolamento tra toracica e scapola ...

