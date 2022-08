Covid, il Gimbe: la campagna per la 4^ dose in clamoroso ritardo. A rischio 14 mln di 60 enni e fragili (Di giovedì 25 agosto 2022) “clamoroso ritardo” per la campagna di vaccinazione per la quarta dose (secondo booster) del vaccino anti-Covid: fino alla mattina del 24 agosto somministrate “solo 2,18 milioni di dosi” (circa 10mila al giorno di media nella settimana ) con un calo del 12,4% sulla scorsa settimana, mentre restano scoperti 14,3 milioni di over 60 e fragili, soggetti a cui la campagna e’ destinata. Lo rileva la Fondazione Gimbe nel suo montoraggio indipendente. Inoltre sono 6,82 milioni i non vaccinati, di cui 1,31mln di guariti protetti solo temporaneamente; 7,63mln e’ senza 3/a dose, di cui 2,56mln di guariti che non possono riceverla nell’immediato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 agosto 2022) “” per ladi vaccinazione per la quarta(secondo booster) del vaccino anti-: fino alla mattina del 24 agosto somministrate “solo 2,18 milioni di dosi” (circa 10mila al giorno di media nella settimana ) con un calo del 12,4% sulla scorsa settimana, mentre restano scoperti 14,3 milioni di over 60 e, soggetti a cui lae’ destinata. Lo rileva la Fondazionenel suo montoraggio indipendente. Inoltre sono 6,82 milioni i non vaccinati, di cui 1,31mln di guariti protetti solo temporaneamente; 7,63mln e’ senza 3/a, di cui 2,56mln di guariti che non possono riceverla nell’immediato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fanpage : La Fondanzione Gimbe lancia l’allarme soprattutto in vista dell’autunno: “Manca un piano – dice Cartabellotta – cos… - MediasetTgcom24 : Covid, Gimbe: tornano a salire i contagi, +18,7% in 7 giorni #Covid #Gimbe - laura110579 : @Miti_Vigliero @GIMBE Della salute non si occupa nessuno. Bisogna solo afferrare voti. E quest'anno è lotta alla ma… - Ansa_Umbria : Gimbe, tra 17-23 agosto meno 4% nuovi casi Covid - qn_giorno : #Covid oggi, Gimbe: 'Contagi in aumento, senza piano per l'autunno inseguiremo il virus' -