“Costretta a operarmi | rischio un tumore” L’annuncio choc della vip italiana | “Decisione complicata”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 agosto 2022) Rivelazioni scioccanti da partevip, che ha annunciato di rischiare seriamente di essere colpita da una grave malattia in futuro. Per questa ragione è stataa prendere unadrastica, ma necessaria. Parliamo di Bianca Balti, che per evitare di avere unsi sottoporrà ad un’operazione chirurgica sicuramente non piacevole. Ma ha voluto raccontarne apertamente anche per tenere alta l’attenzione su questa problematica e aiutare le donne che potrebbero essere nella stessa situazione. Stando a quanto fatto sapere da Bianca Balti, le possibilità di avere unsono tutt’altro che trascurabili e quindi come prevenzione dovrà effettuare un’operazione. Di lei si era invece parlato qualche mese fa per un fatto molto più rilassante, ovvero di sua ...