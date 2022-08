CORSAIR: svela il rivoluzionario monitor flessibile da 45? (Di giovedì 25 agosto 2022) Segui la tua inclinazione e cambia le carte in tavola! CORSAIR svela il rivoluzionario monitor gaming OLED flessibile da 45?, scopriamolo insieme in questo articolo CORSAIR, azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, creatori di contenuti e assemblatori di PC, oggi ha svelato il nuovo XENEON FLEX 45WQHD240 OLED, un monitor gaming flessibile di fascia alta, progettato in stretta collaborazione con LG Display. Dotato della più moderna tecnologia W-OLED, il monitor XENEON FLEX OLED offre una qualità dell’immagine sbalorditiva, livelli di nero e reattività eccezionali, nonché la possibilità per gli utenti di regolare manualmente la curvatura del pannello di 45? con un rapporto di aspetto di ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 25 agosto 2022) Segui la tua inclinazione e cambia le carte in tavola!ilgaming OLEDda 45?, scopriamolo insieme in questo articolo, azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, creatori di contenuti e assemblatori di PC, oggi hato il nuovo XENEON FLEX 45WQHD240 OLED, ungamingdi fascia alta, progettato in stretta collaborazione con LG Display. Dotato della più moderna tecnologia W-OLED, ilXENEON FLEX OLED offre una qualità dell’immagine sbalorditiva, livelli di nero e reattività eccezionali, nonché la possibilità per gli utenti di regolare manualmente la curvatura del pannello di 45? con un rapporto di aspetto di ...

