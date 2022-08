Caso Acerbi: per il difensore si potrebbe chiudere ma l’Inter temporeggia, ecco perchè (Di giovedì 25 agosto 2022) l’Inter ha quasi chiuso Francesco Acerbi, ma il difensore non rappresenta la prima scelta del club capitanato dal mister Simone Inzaghi per quanto riguarda il reparto della retroguardia. A parlarne è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che danno in realtà l’Interesse della dirigenza proiettato verso altri due profili in lista. “Il club nerazzurro si L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 25 agosto 2022)ha quasi chiuso Francesco, ma ilnon rappresenta la prima scelta del club capitanato dal mister Simone Inzaghi per quanto riguarda il reparto della retroguardia. A parlarne è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che danno in realtàesse della dirigenza proiettato verso altri due profili in lista. “Il club nerazzurro si L'articolo

