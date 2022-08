GazzettAvellino : Carnevale di Paternopoli dal 9 all’11 settembre. - VesuvioLive : Carnevale a Paternopoli tra carri allegorici, musica e folklore: come e quando partecipare -

AvellinoToday

La 40° edizione deldi(per motivi legati al covid sarà svolto in edizione Estiva) che si terrà dal 9 al 11 Settembre a(Av). " . Visita dei Carri Allegorici presso la Cittadella del ...Ci sarà quest'anno la 40° edizione deldi, l'autenticoIrpino, che si terrà nel piccolo comune con 2 mila abitanti in provincia di Avellino. Causa covid, ilè stato spostato al 9, al 10 e all' 11 ... Carnevale di Paternopoli, amministrazione comunale e associazione firmano il protocollo d'intesa Ci sarà quest'anno la 40° edizione del Carnevale di Paternopoli, l’autentico Carnevale Irpino, che si terrà nel piccolo comune con 2 mila abitanti in provincia di Avellino. Causa covid, il carnevale è ...