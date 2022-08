Calciomercato Napoli, acquisto ufficiale: preso un attaccante (Di giovedì 25 agosto 2022) SAHLI BELIL Napoli PRIMAVERA – A pochi giorni dal termine di questa sessione di Calciomercato, il Napoli ha ufficializzato un altro acquisto per la Primavera di mister Nicolò Frustalupi. Si tratta di Bilel Sahli, appena svincolato dal Genoa. Bilel Sahli Calciomercato Napoli BILEL SAHLI L’ala sinistra francese, classe 2003, lo scorso anno ha vestito la maglia del Genoa collezionando 25 presenze e mettendo a referto 6 reti. Con la formazione Under 18 rossoblù è stato invece tra i protagonisti della vittoria dello Scudetto. Sahli si stava allenando da giorni con i nuovi compagni ed oggi è arrivata l’ufficialità. Il neo acquisto dovrebbe essere in panchina nel match di domani in programma alle ore 16 a Cercola contro il Cesena. Gli azzurrini hanno bisogno di ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 25 agosto 2022) SAHLI BELILPRIMAVERA – A pochi giorni dal termine di questa sessione di, ilha ufficializzato un altroper la Primavera di mister Nicolò Frustalupi. Si tratta di Bilel Sahli, appena svincolato dal Genoa. Bilel SahliBILEL SAHLI L’ala sinistra francese, classe 2003, lo scorso anno ha vestito la maglia del Genoa collezionando 25 presenze e mettendo a referto 6 reti. Con la formazione Under 18 rossoblù è stato invece tra i protagonisti della vittoria dello Scudetto. Sahli si stava allenando da giorni con i nuovi compagni ed oggi è arrivata l’ufficialità. Il neodovrebbe essere in panchina nel match di domani in programma alle ore 16 a Cercola contro il Cesena. Gli azzurrini hanno bisogno di ...

